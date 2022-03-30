Рябков заявил, что Россия сделает свои выводы из расистской русофобии на Западе

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что русофобия, которую развернули западные страны, отвратительна. По его словам, россиян гнобят на Западе лишь за то, что они имеют паспорт РФ, и такая «расистская политика никак не коррелирует с так называемыми западными ценностями». Поэтому российская сторона сделает выводы насчет расистской русофобии стран Запада.

«Это отвратительно. Мы видим, как люди в разных местах в Европе подвергаются травле только лишь за то, что они говорят на русском языке между собой», - сказал Рябков в эфире телеканала RT.

Ранее замглавы МИД РФ отметил, что отношения России и США стоят на грани разрыва по вине американской стороны, вопрос в том, какую линию в дальнейшем изберет Вашингтон. Дипломат уверен, что США необходимо перестать «продуцировать угрозы в адрес России».