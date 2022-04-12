Народная милиция сообщила, что журналисты из РФ и ЛНР попали под обстрел украинской армии

Журналисты из России и ЛНР оказались под обстрелом в одном из населенных пунктов республики.

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В Народной милиции Луганской Народной республики сообщили, что журналисты из ЛНР и России попали под обстрел украинских вооруженных сил в одном из населенных пунктов.

«Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ под артиллерийский обстрел попала группа журналистов», - приводит заявление НМ ЛНР Луганскинформцентр.

Напомним, в марте съемочная группа телеканала «Звезда» с корреспондентом Валентином Гвоздевым попала под обстрел в Луганской Народной республике. Обстрел длился на протяжении часа, в общей сложности прогремело шесть выстрелов.