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Народная милиция сообщила, что журналисты из РФ и ЛНР попали под обстрел украинской армии

Елизавета Потейчук
20:42 12.04.2022
Журналисты из России и ЛНР оказались под обстрелом в одном из населенных пунктов республики.
Народная милиция сообщила, что журналисты из РФ и ЛНР попали под обстрел украинской армии
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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В Народной милиции Луганской Народной республики сообщили, что журналисты из ЛНР и России попали под обстрел украинских вооруженных сил в одном из населенных пунктов.

«Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ под артиллерийский обстрел попала группа журналистов», - приводит заявление НМ ЛНР Луганскинформцентр.

Напомним, в марте съемочная группа телеканала «Звезда» с корреспондентом Валентином Гвоздевым попала под обстрел в Луганской Народной республике. Обстрел длился на протяжении часа, в общей сложности прогремело шесть выстрелов. 

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