Путин заявил, что Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб

Активная фаза строительства железной дороги в ЯНАО должна начаться в этом году.

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Железная дорога «Северный широтных ход», строящаяся в Ямало-Ненецком автономном округе, позволит снизить нагрузку на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали за счет переориентации на Восток. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.

«Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб. И это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов», - сказал Путин.

По словам президента, активная фаза строительства Северного широтного хода должно начаться в этом году.

В январе 2022 года Путин поручил Правительству страны разработать и утвердить план проведения в 2024 году празднования юбилея старта строительства Байкало-Амурской магистрали. Поручение главы государства должно быть выполнено до 10 мая 2022 года, ответственным был назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.