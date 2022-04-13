«Бои» в городе и лесу: на Урале проходит подготовка к конкурсу «Тактический стрелок»

Практические действия конкурсантов прошли на полигоне в Свердловской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Команда общевойсковой армии ЦВО представит военный округ на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».

Практические действия конкурсантов прошли на полигоне в Свердловской области. Участники действовали в обстановке, имитирующей ведение боевых действий в условиях ограниченного пространства, домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов.

В конкурсе принимали участие около 20 наиболее подготовленных военнослужащих, прошедших конкурсный отбор в своих объединениях. В отдельной номинации соревновались военнослужащие-девушки.

Победители окружного этапа будут представлять военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет на полигоне «Троицкий» в Тульской области в мае.

Ранее Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по украинским военным объектам. Они стартовали с малого ракетного корабля Черноморского флота, пуск производился из акватории Черного моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов