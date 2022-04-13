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Кудрин обозначил срок в два года для перестройки экономики при нынешнем уровне санкций

Егор Левин
13:51 13.04.2022
Председатель Счетной палаты выразил надежду на то, что ушедшим с рынков России иностранным компаниям дадут возможность вернуться.
Кудрин обозначил срок в два года для перестройки экономики при нынешнем уровне санкций
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что для перестройки российской экономики в условиях сохранения актуального уровня санкционных ограничений потребуется два года.

Кудрин также выразил надежду на то, что ушедшие с рынков России иностранные компании должны получить возможность для возвращения.

«Надеюсь, что не будет принято каких-то мер, которые затруднят возвращение», - сказал он.

Председатель Счетной палаты напомнил, что ранее президент и правительство заявляли, что у иностранных компаний будет такая возможность.

Ранее Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР. По его словам, в 1990-е и начале 2000-х годов в стране шел процесс создания базовых институтов и принятия необходимых мер для нормализации экономики.

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