Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР

Уровень жизни в современных россиян примерно на 20% превосходит этот показатель у советских граждан. Такие данные в разговоре с ТАСС привел председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 1990 году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», - заявил он.

По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов в стране шел процесс создания базовых институтов и принятия необходимых мер, которые впоследствии позволили России стать государством с нормальной рыночной экономикой.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», - сказал глава Счетной палаты РФ.

Ранее исследователи Финансового университета при правительстве РФ перечислили города России с самым высоким качеством жизни по итогам прошлого года. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Грозный.