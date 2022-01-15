Путин поручил разработать план мероприятий для празднования 50-летия БАМа

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны разработать и утвердить план проведения в 2024 году празднования юбилея старта строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ... обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали», - говорится в перечне поручений.

Утверждается, что поручение главы государства должно быть выполнено до 10 мая 2022 года, ответственным был назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали за вклад в строительство социально значимых объектов.

Напомним, что в августе прошлого года начались работы по реконструкции самого сложного участка протяженностью 340 километров, между населенными пунктами Улак и Февральск, к которым были привлечены железнодорожные войска.