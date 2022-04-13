ФСБ задержала в Крыму мужчину за публикацию пропаганды террористической организации

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Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданина РФ, который подозревается в размещении в Сети публикаций, в которых содержались признаки пропаганды международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет»).

«Установлено, что житель пгт Раздольное 1993 года рождения, придерживаясь радикальных взглядов, с целью публичного воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц и формирования у них идеологии терроризма, размещал в одной из социальных сетей публикации и комментарии, содержащие признаки пропаганды международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами"», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, заподозрив его в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». По данным ФСБ, мужчина снабжал незаконный батальон обмундированием, продуктами и прочими ресурсами.

* «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.