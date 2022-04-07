ФСБ задержала в Крыму члена незаконного батальона под видом беженца

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, заподозрив его в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Кадры с задержанным предоставили «Звезде».

По данным ФСБ, мужчина снабжал незаконный батальон обмундированием, продуктами и прочими ресурсами. Мужчину задержали в марте, когда он пытался пересечь российскую границу под видом беженца. В ходе спецоперации на Украине он принимал участие в антироссийских акциях под Херсоном.

На днях сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму еще одного украинца, подозреваемого в участии в деятельности крымско-татарского батальона. Отмечается, что он проходил тактико-специальную и огневую подготовку, а затем участвовал в блокаде полуострова.

Накануне стало известно, что на территории Ростовской области также задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании.