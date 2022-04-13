Белоусов заявил, что просадка экономики не затронула рынок труда РФ

Первый вице-премьер отметил, что на поддержку экономики государство выделило около семи-восьми триллионов рублей.

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Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что в России наблюдается просадка экономики из-за ограничений в логистике и недостатка ликвидности. Он подчеркнул, что это снижение практически не затронуло рынок труда.

«Один из главных на сегодня рисков - просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике - с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, хотя она пока практически не затронула рынка труда. Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах - 9-10%», - заявил Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Для поддержки экономики, по словам Белоусова, ускорено поступление средств по государственным каналам, предоставление льготных кредитов предприятиям промышленности и торговли, а также для системообразующих организаций в сельском хозяйстве. Суммарно на поддержку российской экономики выделено около семи-восьми триллионов рублей.

Также Белоусов заявил что страны Запада предпринимают попытки установить в России блокаду в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах. Но, по словам вице-премьера, такие попытки успехом не увенчаются.