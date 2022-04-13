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Белоусов заявил о попытках Запада установить в России блокаду в различных сферах

Алексей Курильченко
11:36 13.04.2022
Первый зампред правительства РФ отметил, что Россию невозможно изолировать от глобальной экономической системы.
Белоусов заявил о попытках Запада установить в России блокаду в различных сферах
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что страны Запада предпринимают попытки установить в России блокаду в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах. Но, по словам Белоусова, такие попытки успехом не увенчаются.

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно. Невозможно изолировать Россию - шестую по величине экономику мира - от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», - заявил Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону прежде всего необходимо озаботиться решением собственных проблем, прежде чем осуждать другие страны. Он отметил, что «пропагандистские опусы» Госдепартамента ставят целью очернение государственного строя неугодных государств, чтобы иметь предлог для вмешательства во внутренние дела этих стран.

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