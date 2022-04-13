Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
© Фото: ТРК "Звезда"
Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
|
Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
© Фото: ТРК "Звезда"
Белоусов заявил, что в реестр РФ переведен 571 иностранный самолет
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
11:29 В стране и мире
Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих веществ
11:49 В стране и мире
Белоусов заявил, что большинство иностранных компаний хотят остаться в России
10:04 Армия
МО РФ заявило об уничтожении четырех украинских вертолетов на аэродроме Миргород
09:49 В стране и мире
Замкомандира массово сдавшихся в Мариуполе морпехов ВСУ дал показания следователям
10:03 Армия
Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 46 военных объектов Украины
Популярное
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы