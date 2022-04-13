В стране и мире Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих веществ Алексей Курильченко Следствие в рамках расследования уголовного дела проведет экспертизу и установит происхождение и цели применения обнаруженной боевой техники. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными боевых отравляющих веществ. Предположительно, для этого могут использоваться беспилотные летательные аппараты. «По имеющимся данным, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооруженными силами Украины войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих», - говорится в сообщении на сайте СК РФ. Следствие в рамках расследования уголовного дела проведет экспертизу и установит происхождение и цели применения обнаруженной боевой техники. Ранее в руках специалистов радиоэлектронной борьбы оказались три уникальных БПЛА. Предположительно, в Херсонской области украинские военные с их помощью готовились распылять отравляющие вещества над позициями российских подразделений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика