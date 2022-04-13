Опубликованы кадры уничтоженного палаточного городка ВСУ после авиаудара ВКС РФ

Авиаудар наносился в темное время суток, о числе потерь пока не известно.

© Видео: Мужской Клуб Донбасса, YouTube © Фото: Мужской Клуб Донбасса, YouTube

В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы РФ уничтожили полевой лагерь украинских военных. Авиаудар наносился в темное время суток, где именно не уточняется.

О числе потерь пока также не известно, пишет паблик «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Telegram. Видео с последствиями атаки публикует YouTube-канал Мужской Клуб Донбасса. Голос за кадром утверждает, что удар наносился с самолета.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военнослужащих, а в военном аэродроме Миргород уничтожены два вертолета Ми-24 и два вертолета Ми-8. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 46 военных объектов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов