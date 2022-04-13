Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 46 военных объектов Украины

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За сутки оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России поразила 46 военных объектов Украины в рамках проведения спецоперации. Среди них - пункты управления, реактивные системы залпового огня и скопления боевой техники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское», - сообщил Конашенков.

Также Конашенков добавил, что российская артиллерия и ракетные войска поразили 693 цели. Среди них скопления личного состав ВСУ и пять складов материально-технического обеспечения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов