Сбербанк рекомендовал не обновлять ПО из-за риска заражения

Сбербанк России рекомендовал российским пользователям не обновлять программное обеспечение на своих устройствах. Это связано с участившимися случаями распространения провокационного контента и вредоносного кода, который может нанести сред как людям, так и It-инфраструктуре.

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения... Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», - говорится в сообщении.

Ранее член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев в комментарии «Звезде» пояснил, чем чревато для России лишение лицензий на различные программы и программное обеспечение. Также он поделился возможными путями для выхода из сложившейся санкционной политики в отношении России. В частности, он говорил о возможности «купить лицензию против воли правообладателя».