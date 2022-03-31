Грохот и крики: момент обстрела журналистов в ЛНР попал на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры, снятые нашей съемочной группой в окрестностях города Рубежное в ЛНР, где журналисты накануне попали под обстрел. На них можно увидеть, как сотрудники прессы вместе с местными жителями скрываются от атаки в стенах храма.

В начале видео несколько человек в жилетах с надписью «PRESS» забегают в сооружение, где к этому моменту уже собралась группа мирных граждан, включая стариков и детей. Многие люди молятся и прикладываются к иконам.

Спустя короткое время шепот верующих и тихие разговоры сменяются грохотом и звуком разбивающегося стекла: в этот момент где-то очень близко ударил снаряд. Благодаря толстым стенам обрушения конструкции не произошло. Только пол засыпало мелкими осколками и пылью.

После опасного попадания оставаться, где придется, не решились. Все находящиеся внутри храма люди собрались вместе под куполом и одновременно ложились, защищая голову, когда вновь «прилетало» поблизости.

Как затем рассказал наш корреспондент Валентин Гвоздев, обстрел продолжался в течении часа. Не менее шести раз снаряд попадал на территорию церковного сооружения. К счастью, в результате атаки никто не получил серьезных повреждений. Пострадал лишь один мужчина, которому осколки порезали лицо.