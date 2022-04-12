Путин прибыл в Благовещенск для визита на космодром Восточный

Российский лидер вручит госнаграды летчикам-космонавтам и проведет рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса и губернатором Амурской области.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область для визита на космодром Восточный. Ожидается, что там он встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Президенты посетят космодром, побеседуют с его работниками, ознакомятся с ходом строительства. После этого лидеры России и Белоруссии проведут переговоры один на один.

Также Путин вручит госнаграды летчикам-космонавтам и проведет рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

О планах совместного посещения президентами космодрома ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам мероприятия также планируется проведение пресс-конференции.