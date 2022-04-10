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Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики

Виктория Ивашечкина
16:53 10.04.2022
Кроме этого, запланировано проведение пресс-конференции с участием глав двух стран.
Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики
© Фото: Владислав Ларкин, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, посетят космодром Восточный в Амурской области. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В воскресенье, 10 апреля, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщалось, что главы государств встретятся 12 апреля в Амурской области, осмотрят Восточный и, в частности. Также запланировано проведение пресс-конференции.

В предыдущий раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Кремле 11 марта. Тогда обсуждалась украинская тематика и санкции Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко имеют уникальные отношения. Он добавил, что, несмотря на порой очень жестокие отстаивания интересов своих стран на переговорах, лидеры России и Белоруссии нацелены на продолжение дружеского разговора.

Дмитрий Песков добавил, что оба президента переживают за происходящее на Украине равно как и осознают разногласия, которые могу появиться между странами.

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