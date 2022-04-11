Материалы следствия: как боевики украинских нацбатов стреляли по мирным жителям Мариуполя

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«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Новые кадры - из Мариуполя в рамках проекта «#Материалы следствия». Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

Украинские националисты держали в страхе всех жителей Мариуполя. Они уничтожали дома, не давали выйти, а когда люди шли за водой к колодцу - безжалостно их расстреливали. Жители города стали свидетелями жутких преступлений националистов.

Мариупольцы рассказывают, что боевики «Азова»* расстреливали мирных граждан, а после - грабили их дома. По словам горожан, бойцы нацбата убивали женщин и детей.

Чаще всего по мирным жителям стреляли снайперы. Одному мужчине попали в ногу, когда он случайно подошел слишком близко к позициям боевиков.

«Шел мимо садика. Откуда я знал, что там позиции ВСУ? Но они там сидели, оказывается. Они туда просто по улицам ходят», - рассказал он.

Боевики «Азова»* организовывали огневые точки в жилых домах, осознавая, что туда может попасть ответный огонь. Они целенаправленно заходят во дворы, в том числе в те, где еще живут люди.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» сложивший оружие боевик нацбата рассказал, как формируются такие батальоны. По его словам, отбираются бойцы без моральных ценностей и способные убивать, в том числе мирных жителей.

* «Азов» - националистический батальон, запрещенный на территории РФ.