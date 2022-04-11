В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

#Материалы следствия: как боевики украинских нацбатов стреляли по мирным жителям Мариуполя

09:33 11.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Новые кадры - из Мариуполя в рамках проекта «#Материалы следствия». Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

Украинские националисты держали в страхе всех жителей Мариуполя. Они уничтожали дома, не давали выйти, а когда люди шли за водой к колодцу - безжалостно их расстреливали. Жители города стали свидетелями жутких преступлений националистов.

Мариупольцы рассказывают, что боевики «Азова»* расстреливали мирных граждан, а после - грабили их дома. По словам горожан, бойцы нацбата убивали женщин и детей.

Чаще всего по мирным жителям стреляли снайперы. Одному мужчине попали в ногу, когда он случайно подошел слишком близко к позициям боевиков.

«Шел мимо садика. Откуда я знал, что там позиции ВСУ? Но они там сидели, оказывается. Они туда просто по улицам ходят», - рассказал он.

Боевики «Азова»* организовывали огневые точки в жилых домах, осознавая, что туда может попасть ответный огонь. Они целенаправленно заходят во дворы, в том числе в те, где еще живут люди.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» сложивший оружие боевик нацбата рассказал, как формируются такие батальоны. По его словам, отбираются бойцы без моральных ценностей и способные убивать, в том числе мирных жителей.

* «Азов» - националистический батальон, запрещенный на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:17 Армия
Видео
Минобороны России: средства ПВО сбили два украинских Су-25 в небе над городом Изюм
10:16 В стране и мире
Видео
СК РФ сообщает, что под завалами дома в Ступино могут оставаться люди
05:53 Армия
Видео
Разрушения колоссальные: как изменилась Попасная из-за постоянных городских боев
05:01 Армия
Видео
Опасный «урожай»: как саперы РФ обезвреживают снаряды в полях Мелитополя
04:12 В стране и мире
Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией
Популярное
Видео
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.