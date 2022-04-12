Зеленский отложил демобилизацию срочников на Украине и отменил весенний призыв
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому весенний призыв в вооруженные силы производится не будет. Текст документа опубликован на сайте офиса президента.
Новый указ подразумевает внесение изменений в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году». Из него исключены пункты о сроках призыва в апреле - июне.
Также Зеленский отложил демобилизацию ранее призванных на срочную службу граждан Украины. Увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».
Ранее сообщалось, что президент Украины продлил срок действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Верховной рады.