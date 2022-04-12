В Гознаке сообщили о возможной задержке выхода новой банкноты в 100 рублей

Выход новой сторублевой банкноты может задержаться на некоторое время.

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Выход в России новой сторублевой банкноты может произойти позже, чем ожидалось. Об этом сообщил глава Гознака Аркадий Трачук, подчеркнув, что планы по выпуску купюры по-прежнему в силе.

В настоящее время, по словам представителя организации, делается все необходимое, чтобы обновленная купюра номиналом в сто рублей попала в оборот. Тем не менее, давать подробное описание банкноте, по мнению Трачука, в настоящий момент преждевременно.

«Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России», - цитирует его слова РИА Новости.

О том, как будет выглядеть «сторублевка» уже кое-что известно. Для ее графического оформления будут, в основном, использоваться изображения объектов Центрального федерального округа. В том числе не обойдутся и без картинок столицы.

Ранее в Банке России уточнили, какие достопримечательности страны в большой вероятностью окажутся на банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей. По сообщению ЦБ, на купюрах окажутся места Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.