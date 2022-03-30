В Пентагоне подтвердили, что видят в РФ «острую угрозу» для США

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Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон оценивает Россию как «острую угрозу». Такое заявление он сделала во вторник, 29 марта, во время брифинга для прессы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, видят ли власти Соединенных Штатов в Российской Федерации «практически равного соперника», Кирби предложил вспомнить прошлые заявления ведомства в адрес РФ. Представитель Пентагона напомнил, что Россия была названа страной, представляющей «острую угрозу».

«Именно так мы смотрим на РФ сейчас», - цитирует его газета «Известия».

Ранее американское военное ведомство заявило о том, что видит «угрозу» в России, в примечании к новой стратегии национальной безопасности, составленной на 2022 год. Также в качестве представляющих опасность были упомянуты такие страны, как КНР, Иран и Северная Корея.