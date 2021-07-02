В Центробанке рассказали о дизайне новых банкнот

В Центробанке назвали наиболее вероятные достопримечательности, которые появятся на обновленных российских купюрах. Объекты из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга должны украсить банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей соответственно.

Некоторые символы набрали на сегодняшний день больше оценок экспертных групп, чем другие, сказал «Известиям» заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

По его словам, по Нижнему Новгороду наиболее часто встречаются упоминания Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и подобных объектов.

«По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но Дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью», - отметил Алексеев.

Ранее в ЦБ рассказали о дизайне новой сторублевой купюры.