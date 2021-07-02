Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Центробанке рассказали о дизайне новых банкнот

Анна Касаткина
07:40 02.07.2021
Нижегородский Кремль с большой вероятностью может украсить купюру номиналом в 1000 рублей.
В Центробанке рассказали о дизайне новых банкнот
© Фото: Роман Владимиров РИА Новости
Читайте нас на:

В Центробанке назвали наиболее вероятные достопримечательности, которые появятся на обновленных российских купюрах. Объекты из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга должны украсить банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей соответственно.

Некоторые символы набрали на сегодняшний день больше оценок экспертных групп, чем другие, сказал «Известиям» заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

По его словам, по Нижнему Новгороду наиболее часто встречаются упоминания Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и подобных объектов.

«По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но Дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью», - отметил Алексеев.

Ранее в ЦБ рассказали о дизайне новой сторублевой купюры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:58 В стране и мире
Видео
В доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
05:40 Армия
Видео
Грохот и пламя: кадры уничтожения саперами РФ взрывоопасных предметов в Мартунинском районе Карабаха
05:00 Армия
Видео
Бойцы РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию «Артека»
05:30 В стране и мире
Видео
Недорого и с гарантией: как сирийские инженеры решили вопрос с модернизацией энергосетей
02:14 В стране и мире
Жарко, но не ад: синоптик спрогнозировал возвращение тепла в Москву
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.