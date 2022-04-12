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В Германии констатировали, что большинство стран не поддерживают антироссийские санкции

Марина Крижановская
04:31 12.04.2022
Также отмечено, что газовое эмбарго никак не повлияет на специальную военную операцию России на Украине.
В Германии констатировали, что большинство стран не поддерживают антироссийские санкции
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Германии считают, что большая часть мира не присоединилась к антироссийским санкциям. По этой причине такие санкции можно считать бесполезными. Об этом заявил Вольфганг Айзенберг - руководитель химического предприятия ФРГ Leuchtstoffwerk Breitungen.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение?», - заявил Айзенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выступил против эмбарго на импорт российского газа. По словам главы химического предприятия, это существенно отразится на его предприятии. Он уточнил, что оно буквально может остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50 процентов, к тому же урезав продажи и рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», - сказал немецкий промышленник.

Айзенберг дополнил, что газовое эмбарго никак не повлияет на специальную военную операцию России на Украине.

Немногим ранее в ФРГ заявили, что экономика страны будет находиться в зависимости от поставляемого из России газа еще как минимум два года. Такое мнение выразил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, его слова приводит деловая газета Handelsblatt.

Эксперт считает, что Берлину не удастся в течение долгого времени поддерживать зависящие от газовых поставок отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на закупки российских энергоносителей приведет к заморозке нескольких секторов экономики.

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