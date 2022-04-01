США просят КНР и Индию высвободить нефть из резервов

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Вашингтон ведет переговоры с Китаем и Индией относительно вопроса использования нефтяных резервов для увеличения предложения на рынке. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайн Диз.

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», - цитирует слова Диза ТАСС.

Он отметил, что наблюдается необычайная готовность участвовать в скоординированном высвобождени как со стороны членов МЭА, так и государств не членствующих в структуре.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен выделять по 1 млн. баррелей нефти ежедневно из стратегических запасов для борьбы с повышением цен.