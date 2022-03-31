Bloomberg: в США планируют выделять 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов

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Вашингтон намерен выделять по 1 млн. баррелей нефти ежедневно из стратегических запасов для борьбы с повышением цен. Об этом сообщает Bloomberg.

«Администрация Байдена обдумывает план выпуска примерно миллиона баррелей нефти в день из резервов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок после вторжения России в Украину», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак заявил, что в том случае, если Запад откажется от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель.