Bloomberg: в США планируют выделять 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов
Количество выделенных баррелей из хранилищ может достигнуть 108 млн.
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Вашингтон намерен выделять по 1 млн. баррелей нефти ежедневно из стратегических запасов для борьбы с повышением цен. Об этом сообщает Bloomberg.
«Администрация Байдена обдумывает план выпуска примерно миллиона баррелей нефти в день из резервов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок после вторжения России в Украину», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак заявил, что в том случае, если Запад откажется от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель.