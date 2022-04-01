«Неопровержимая звезда»: режиссер Николай Лебедев об Александре Яковлевой

По словам Яковлева, смерть актрисы стало огромным горем и потерей для кино и ее поклонников.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Сорокин, РИА Новости

Режиссер Николай Лебедев рассказал телеканалу «Звезда», что смерть актрисы Александры Яковлевой - огромное горе и большая потеря для кино и для очень многих людей, которые ее знали ценили и любили.

«Потрясающе красивая женщина которая ворвалась на наш экран как комета, она вспыхнула сразу и стала неопровержимой звездой», - рассказал режиссер.

Лебедев выразил глубокие соболезнования ее детям, а также зрителям, которые помнят и ценят актрису.

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Александры Яковлевой. По словам режиссера Николая Лебедева, она долгое время страдала тяжелым заболеванием.