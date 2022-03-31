Минобороны: из Мариуполя спасено уже более 115 тысяч человек

Минобороны РФ сообщает, что за истекшие сутки из Мариуполя спасено 3 235 человек.

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Через гуманитарный коридор из Мариуполя спасено без участия украинской стороны уже 115 347 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 235 человек. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, по сообщению представителя российского военного ведомства, государственную границу Российской Федерации пересекли 64 227 единиц личного автотранспорта, из них за сутки -1 845 единиц.

Ранее министерство обороны Российской Федерации назвало число уничтоженной военной техники ВСУ с начала военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР. По словам представителя военного ведомства, Вооруженные Силы РФ уничтожили 345 беспилотников ВС Украины с начала спецоперации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.