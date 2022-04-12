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Песков призвал перепроверять всю информацию, поступающую от Киева

Марина Крижановская
23:18 12.04.2022
Пресс-секретарь президента России дополнил, что на ложь Киева Россия отвечает правдой.
Песков призвал перепроверять всю информацию, поступающую от Киева
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал перепроверять всю информацию, поступающую от киевских властей. Он добавил, что украинская сторона не гнушается производством фальсифицированного контента.

«Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения», - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Россия отвечает на ложь Киева правдой.

«Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду», - сообщил Песков.

Немногим ранее представитель Минобороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев принял решение ввести комендантский час в Ирпене и организовать полную блокаду города с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля. Он заявил, что «достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ».

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию и начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в данный промежуток времени въезд в населенный пункт будет доступен только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам.

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