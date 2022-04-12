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СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ

Игнат Далакян
22:59 12.04.2022
Ранее СК РФ показывал допрос сложившего оружие заместителя командира бригады морской пехоты ВСУ.
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Следственный комитет Российской Федерации внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», - цитирует РИА Новости Петренко.

Как передает агентство, депутат Госдумы Султан Хамзаев обращался к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из Российской Федерации и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о ВС РФ

Ранее Следственный комитет РФ показал допрос сложившего оружие заместителя командира бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Допрашиваемый рассказал, что решение сложить оружие было принято для того, чтобы избежать напрасных жертв.

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