СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Следственный комитет Российской Федерации внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», - цитирует РИА Новости Петренко.

Как передает агентство, депутат Госдумы Султан Хамзаев обращался к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из Российской Федерации и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о ВС РФ

Ранее Следственный комитет РФ показал допрос сложившего оружие заместителя командира бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Допрашиваемый рассказал, что решение сложить оружие было принято для того, чтобы избежать напрасных жертв.