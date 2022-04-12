СК РФ показал допрос сложившего оружие замкомандира бригады морской пехоты ВСУ

Допрашиваемый рассказал, что решение сложить оружие было принято для того, чтобы избежать напрасных жертв.

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Следственный комитет России опубликовал кадры допроса сложившего оружие заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты украинских вооруженных сил Ростислава Ломтева. В частности, в ходе разговора с сотрудником следствия он пояснил, что военными было принято решение сложить оружие во избежание напрасных жертв.



Как отмечает следствие, украинские военные, которые были зажаты в Мариуполе на территории завода «Азовмаш» с 10 на 11 апреля предприняли попытку прорыва, но вскоре были разбиты.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что украинские пограничники и бойцы ВСУ из Чонгара сложили оружие второй раз за период спецоперации по защите Донбасса. Сделать это военнослужащие решили после внезапного и недобровольного возвращения на передовую.