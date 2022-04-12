Москалькова: украинские военные из Чонгара повторно сложили оружие

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Украинские пограничники и бойцы ВСУ из Чонгара сложили оружие второй раз за период спецоперации по защите Донбасса. Сделать это военнослужащие решили после внезапного и недобровольного возвращения на передовую. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Ранее между Российской Федерацией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «86» на «86». Тем не менее, идея вернуть своих бойцов на Родину и отпустить по домам не понравилась украинскому командованию и молодые люди были практически сразу отправлены «на поле боя».

Такой расклад, в свою очередь, не пришелся по душе самим военнослужащим, которые решили пойти знакомым путем и благополучно сдаться россиянам. Один из военнопленных, как передает DT, заявил, что обратно на Украину больше не собирается, так как ожидал после обмена вернуться героем повидаться с мамой, а получил допросную СБУ и билет на передовую.