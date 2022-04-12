СМИ: в Бельгии зафиксировали новый вид «омикрона» - BA.4

Сообщается об еще одной новой версии омикрон-штамма BA.5, которая не была зафиксирована в Бельгии.

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Бельгийские СМИ сообщили о появлении в стране нового вида штамма «омикрон» - BA.4. Говорится, что образец был обнаружен во франкоязычной Бельгии и проанализирован в Брюссельском свободном университете (ULB).

Также сообщается, что еще одна новая версия омикрон-штамма BA.5 не была зафиксирована в стране. В то же время оба вида «омикрона» BA.4 и BA.5 были выявлены в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Информацию обо всем этом опубликовало издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета - Марка Ван Ранста и Пье Маеса.

«Вирусы накапливают мутации. Это то, что они всегда делают. Новые версии все равно будут появляться», - приводит издание слова вирусолога Марка Ван Ранста.

Он добавил, что новые виды коронавирусной инфекции не являются чем-то необычным.

Немногим ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на складах и в медицинских организациях страны есть достаточное количество лекарств. Согласно его заявлению, для льготных категорий граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям.