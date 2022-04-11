Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств на складах в РФ

Согласно словам министра здравоохранения, для льготных категорий граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям.

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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что на складах и в медицинских организациях в России есть достаточное количество лекарств.

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», - сообщил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

Министр здравоохранения РФ отметил, что для льготных категорий граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям. Как уточнил Мурашко, по ряду препаратов заключены двух- и трехлетние договоры.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о возможных сбоях в системе поставок лекарственных препаратов. Как сообщил российский премьер, была разработана специальная программа поддержки системообразующих предприятий фарм- и медпромышленности, а также дистрибьюторов и аптечных сетей.