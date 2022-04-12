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В Минобороны назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации

20:12 12.04.2022
В частности, с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили 2063 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
В Минобороны назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса российскими военнослужащими было уничтожено 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин украинской армии. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ над Очаковым и Николаевым. Вместе с тем авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что главной целью специальной военной операции на Украине является помощь народу Донбасса. По его словам, все задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине будут, несомненно, выполнены.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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