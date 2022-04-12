МВД России рассказало подробности о продлении действия водительских прав

Согласно словам представителя МВД РФ, нововведение коснется как водителей, управляющих ТС в личных целях, так и использующих автомобиль для трудовой деятельности.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации рассказало о продлении водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах.

Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортным средством в личных целях, так и тех, кто использует автомобиль для трудовой деятельности.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», - цитирует РИА Новости официального представителя МВД Ирину Волк.

Она отметила, что большая часть водительских прав выдается именно в связи с истечением срока действия предыдущих.

«Продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», - добавила представитель МВД.

Как передает агентство слова Волк, инициатором продления выступило Министерство внутренних дел совместно с Минэкономразвития.

Ранее Правительство России продлило на три года действие водительских прав, срок действия которых истекал в ближайшие два года. Согласно заявлению, такое решение позволит сократить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также уменьшить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.