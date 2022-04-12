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Очевидец раскрыл детали стрельбы в нью-йоркском метро

Елизавета Потейчук
20:55 12.04.2022
По словам очевидца, внезапно машинист объявил всем покинуть состав, и он не догадывался, почему.
© Видео: Reuters © Фото: ТРК "Звезда"
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Школьник по имени Джон рассказал подробности стрельбы в нью-йоркском метро. По его словам, пассажиры поезда были напуганы, а машинист поезда объявил всем покинуть состав. Джон также отметил, что слышал, как кто-то пытался вызвать скорую помощь, но при этом никто не понимал, что происходит.

«Машинист поезда сказал всем покинуть состав, было страшно. Я не знал, что происходит. В поезде было тесно, все испугались. Выходя на 36-й улице, кто-то вызвал медработников. Никто не знал, что случилось», - рассказал юноша.

Напомним, трагедия в подземке Нью-Йорка произошла примерно в 8:30 по местному времени. Стрельба произошла в районе Бруклин. По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия. В СМИ сообщили о 13 пострадавших в результате стрельбы. В числе погибших - не менее шести человек.

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