Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в ЛНР

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда» с корреспондентом Валентином Гвоздевым попала под обстрел в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел после съемки сюжета в городе Рубежное.

«Мы выехали в деревню Варваровка - она находится рядом с городом Рубежное. Она давно освобождена, и мы уже там были. После съемки сюжета из Рубежного со мной связалась жительница этой деревни и попросила помочь ее бабушке выехать в безопасное место. Мы ехали до Варваровки, и тут на наших глазах происходит подрыв. Не очень понятно, что именно взорвалось - из машины не очень хорошо было видно... Вышли и поняли, что жители бегут в местный храм. Как только мы вошли в храм, раздался мощнейший взрыв, разлетелись стекла - начался обстрел», - рассказал корреспондент.

Все это длилось в течение часа, прогремело шесть выстрелов. Снаряды падали в районе храма. Людей в храме спасли толстые стены - никто не пострадал, кроме одного человека, который был ранен осколками.

«Мы приняли решение покинуть храм и перебежками направляться к машинам. Наши водители скрыли машины за забором и сами прятались в канавах, ожидая нас - у них даже в мыслях не было бросить нас. Мы погрузились в машину и на максимальной скорости покинули деревню», - рассказал Гвоздев.

Ранее Гвоздев рассказал о зачистке позиций ВСУ в городе Попасная силами ЛНР. Сопротивление противника там практически сломлено, однако отдельно засевшие отряды националистов все еще представляют угрозу для мирных жителей.