Экс-министр обороны Грузии Окруашвили сообщил, что грузинские добровольцы возвращаются с Украины

При этом Ираклий Окруашвили опубликовал фото с КПП Краковец-Корчова на польско-украинской границе.

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Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находившийся на Украине, сообщил, что возвращается на родину. Вместе с тем экс-глава оборонного ведомства страны опубликовал фото с КПП Краковец-Корчова на польско-украинской границе. Также он отметил, что в скором времени домой вернутся и другие грузинские добровольцы.

«Мир Украине. Скоро вернутся и другие грузины», - цитирует слова Окруашвили грузинское издание Exclusive TV.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны, исходя из собственных национальных интересов, приняли решение не присоединяться к западным санкциям против России. При этом, как отметил Гарибашвили, его никто не сможет переубедить.