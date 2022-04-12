В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» на Украине

Игнат Далакян
19:49 12.04.2022
Согласно заявлению СК РФ, наемники из организации Мамулашвили до сих пор принимают участие в боевых действиях против ЛДНР и ВС РФ.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению СК РФ, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте). Кроме того, как сообщает ведомство, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

«Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии», - говорится в заявлении.

Как сообщает Следственный комитет, до настоящего времени наемники принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Вооруженных сил Российской Федерации.

В заявлении также говорится о наличии в сети Интернет интервью Мамулашвили, в котором он призывает к насильственным и деструктивным действиям в отношении военнослужащих российской армии, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее в Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация, согласно которой Следственный Комитет Российской Федерации возбудит уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец. Украинская актриса озвучивала глубоко русофобские мысли в провокационном ролике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:12 Армия
В Минобороны назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации
17:24 В стране и мире
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
16:23 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей
16:34 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что США «готовы воевать до последнего украинца»
15:31 В стране и мире
Видео
Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии»
Популярное
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Видео
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.