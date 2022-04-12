СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» на Украине

Согласно заявлению СК РФ, наемники из организации Мамулашвили до сих пор принимают участие в боевых действиях против ЛДНР и ВС РФ.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению СК РФ, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте). Кроме того, как сообщает ведомство, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

«Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии», - говорится в заявлении.

Как сообщает Следственный комитет, до настоящего времени наемники принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Вооруженных сил Российской Федерации.

В заявлении также говорится о наличии в сети Интернет интервью Мамулашвили, в котором он призывает к насильственным и деструктивным действиям в отношении военнослужащих российской армии, участвующих в спецоперации на Украине.

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