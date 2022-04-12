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Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео

Алексей Курильченко
17:24 12.04.2022
Очевидцы сняли на видно, как перепуганные люди выбегают из задымленного вагона поезда.
© Видео: twitter, BlackPepper666 © Фото: twitter, BlackPepper666
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Пользователи Twitter опубликовали видео первых минут после вооруженного нападения на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент произошел в Бруклине.

На кадрах видно, что люди в панике выбегают из задымленного вагона. Некоторые пытаются помочь раненным выбраться. Несколько окровавленных людей падают на пол станции.

По данным полиции города, в результате нападения пострадали 13 человек. Подозреваемый в нападения скрылся с места преступления. Правоохранители сообщили, что напавший был одет в противогаз и жилет рабочего.

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