Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео

Очевидцы сняли на видно, как перепуганные люди выбегают из задымленного вагона поезда.

© Видео: twitter, BlackPepper666 © Фото: twitter, BlackPepper666

Пользователи Twitter опубликовали видео первых минут после вооруженного нападения на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент произошел в Бруклине.

На кадрах видно, что люди в панике выбегают из задымленного вагона. Некоторые пытаются помочь раненным выбраться. Несколько окровавленных людей падают на пол станции.

По данным полиции города, в результате нападения пострадали 13 человек. Подозреваемый в нападения скрылся с места преступления. Правоохранители сообщили, что напавший был одет в противогаз и жилет рабочего.