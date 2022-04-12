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В Роскосмосе рассказали, как работают вместе космонавты РФ и США на МКС

Алексей Курильченко
17:59 12.04.2022
По словам Сергея Крикалева, несмотря на обстановку на Земле, российские и американские космонавты продолжают взаимодействовать и преодолевать вместе экстремальные условия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал «Звезде» о том, как сегодня работают вместе космонавты России и США на Международной космической станции. По его словам, совместная работа продолжается несмотря ни на что.

«У нас международная станция, и, несмотря на все проблемы, которые существуют на Земле, ребята находятся в экстремальных условиях, там, где мы всегда оказываем помощь друг другу. Поэтому обстановка рабочая, космонавты продолжают работать в соответствии с программой. Мы вместе с NASA продолжаем работать на станции, продолжаем работать продуктивно. Совсем недавно вернули американского космонавта на нашем корабле. Ну и сегменты условно делятся, но реально все люки открыты и системы жизнеобеспечения работают совместно, пусть задачи немного разные, но экипаж работает как единое целое», - рассказал Крикалев.

Также Крикалев рассказал, как в корпорации поздравляют сотрудников и космонавтов с Днем космонавтики.

«Традиционно мы поздравляем тех, с кем связываемся. И не только людей, которые работают в Центре управления полетами, но и тех ученых, которые приходят работать в Центр управления, поддерживая проведение экспериментов на борту, ну и иногда связывались напрямую с наземными пунктами, потому что на Земле довольно много людей, которые работают в обеспечении космической программы, но напрямую обычно с нами на связь не выходят. В крупные праздники, такие как Новый год и День космонавтики, мы стараемся поздравить всех, кто причастен к космонавтике, а это очень большой круг людей», - рассказал Крикалев.

Ранее космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех россиян с Днем космонавтики.

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