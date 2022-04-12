Путин заявил, что США «готовы воевать до последнего украинца»

Глава Российского государства добавил, что Украина для Запада - средство достижения целей, «которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа».

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В обществе распространилось мнение о том, что США намерены вести войну с Россией до последнего украинца. Президент России Владимир Путин заявил, что «так оно и есть».

«Главное даже не трагические события, происходящие в Донбассе и на Украине. Многие говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть. Вот в чем квинтэссенция происходящих событий. Экономика - часть этих событий», - отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Вместе с тем глава Российского государства добавил, что основная задача Запада - это не помощь Украине, ибо страна выступает для него лишь средством для достижения целей, «которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее в городе Буча под Киевом психологической спецоперацией. При этом российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что провокация в украинском городе является таким же фейком, какой был с применением химического оружия правительством Башара Асада в Сирии.