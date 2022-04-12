Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Президент Белоруссии в шутку признался, что Путин уже ранее обещал присвоить звание, но не сделал этого.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в шутку заявил, что президент РФ обещал присвоить ему звание полковника, но так и не сделал этого. Путин в ответ сказал, что выполнит обещание.

«Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил», - сказал Лукашенко. «Если обещал - сделаем», - ответил ему Путин.

Сегодня, 12 апреля, на космодроме Восточный состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Ранее главы государств осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.