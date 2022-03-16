Борисов заявил, что РФ форсирует реализацию проектов самолетов МС-21 и SSJ100 на фоне санкций

На фоне введенных санкций Россия ускорит процесс реализации проектов отечественных пассажирских самолетов МС-21 и SSJ100. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время поездки на завод «Авиастар» в Ульяновск.

«Мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100", - сказал Борисов, чьи слова передает аппарат вице-премьера. Ключевая задача - сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки», - цитирует РИА Новости слова Борисова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среднемагистральный лайнер МС-21 превосходит зарубежные аналоги. Начало серийного производства МС-21 запланировано на 2024 год.