Константина Райкина сняли с должности худрука ВШСИ
О подписании приказа об увольнении Константина Райкина сообщил Студенческий совет ВШСИ.
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Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) подписал приказ об увольнении основателя ВШСИ Константина Райкина с поста художественного руководителя школы.
«Ректор “Высшей школы сценических искусств” (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя института», - сообщает журнал «Театр».
Ранее сообщалось о назначении актера и режиссера Константина Хабенского на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова вместо профессора ГИТИСа Сергея Женовача.