Реставраторы осмотрели вернувшиеся из Финляндии в Третьяковскую галерею шедевры российской живописи

Шедевры прибыли в невзрачных прочных деревянных ящиках - повреждений на них не обнаружено.

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Картины Василия Кандинского, Николая Ярошенко и Михаила Нестерова, задержанные на финской таможне, в целости и сохранности вернулись в Третьяковскую галерею. В Финляндии их сочли предметами роскоши, которые попадают под санкции.

В хранилище Третьяковки их внимательно осмотрели реставраторы - повреждений не обнаружили. Оценили и состояние рамы картины «Явление отроку Варфоломею» Михаила Нестерова второй половины XIX века - полотно входит в собрание музея-заповедника «Абрамцево».

Картины прибыли на родину в невзрачных, но очень прочных деревянных ящиках. Шедевры мировой культуры после полугодового турне по Италии вновь вернулись в Третьяковскую галерею, хотя и не без сложностей на границе.

Худшим вариантом развития событий было бы повторение истории со «скифским золотом», когда экспонаты крымских музеев, вывезенные на временную выставку в Амстердам, после воссоединения полуострова с Россией и введения санкций решили передать Украине. Суды идут до сих пор, искусство оказалось заложником политики.