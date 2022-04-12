Захарова потребовала от ОБСЕ объяснить деятельность своих сотрудников в Донбассе

Представитель МИД РФ заявила, что организация должна официально сообщить о формате деятельности в регионе.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объяснить деятельность своих сотрудников в Донбассе. По словам дипломата, организация должна выступить с официальным заявлением.

«Сейчас с соответствующими заявлениями должна выступить эта организация и объясниться, что и в каком формате она делает в данном регионе», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении украинского конфликта. Дипломат указала, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО.