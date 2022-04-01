Армия МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань под Киевом Согласно сведениям Минобороны РФ, обстрел привел к многочисленным жертвам среди местных жителей. © Фото: Hesther Ng Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань в Киевской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Киевской области подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение 2,5 часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», - заявили в МО РФ. Ранее представитель российского оборонного ведомства сообщил о 40 военных объектах Украины, уничтоженных авиацией РФ. Согласно МО РФ, среди уничтоженных объектов также оказался один ЗРК «Бук-М1». Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика